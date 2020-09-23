شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم والVAR وركلات الجزاء والاستئناف السريع الأبرز في لقاء الزمالك وطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * طنطا

المسابقة : الجولة الـ 29 بالدوري العام المصرى

الملعب : إستاد القاهرة

نتيجة المباراة :ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم المباراة : أحمد العدوي

المساعد الأول : هشام طلب

المساعد الثاني : خالد حسين

الحكم الرابع : محمد عبد الحافظ

حكام الVAR : مصطفي مدحت ، مصطفي الشهدي

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : أحمد العدوي

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القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : في مباراة الأختبارات الصعبة والحاسمة في مخالفات لمس الكرة باليد داخل منطقة جزاء طنطا نجح طاقم التحكيم مع ال VAR في الوصول إلي القرارات الصحية بالتعاون الأيجابي لطاقم التحكيم نتيجة التقدير الصحيح لمخالفات لمس الكرة باليد وفي نهاية المباراة مخالفة لصالح الزمالك علي حدود منطقة جزاء طنطا ومفهوم الأستئناف السريع .

الحالة الأولي : في الدقيقة 41 قرار من الحكم بأحتساب ركلة جزاء علي لاعب طنطا حسام غالي بداعي لمس الكرة باليد ويتوقف اللعب للتاكيد علي القرار من الVAR الحكم يذهب ثم يعود ليلغي القرار ويقوم بعمل اسقاط والقؤرار صحيح من الVAR لعدم وجود المخالفة نتيجة وضع اليد الطبيعي للاعب طنطا وكانت الذراع مضمومة إلي جسم اللاعب ولم تكبر الجسم .

الحالة الثانية : في الدقيقة 49 من الشوط الأول والقرار صحيح من الحكم باحتساب ركلة جزاء صحيحة للزمالك نتيجة لمس الكرة باليد من لاعب طنطا سليمان عبد ربه والذراع خارجة عن نطاق الجسم وكبرت حجم الجسم بشكل غير طبيعي .

الحالة الثالثة : في الدقيقة 68 يحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك صحيحة للزمالك نتيجة ركل وشد من لاعب طنطا أحمد الألفي ضد لاعب الزمالك الونش الحكم قريب والقرار صحيح وال VAR يؤكد صحة القرار .

الحالة الرابعة : في الدقيقة 78 يحتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك نتيجة المسك وينتظر التأكيد من الVAR الذي قرر ان المخالفة حدثت من خارج منطقة الجزاء وقرار الVAR صحيح ليقوم الحكم بأستئناف اللعب بركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء .

الحالة الخامسة : في الدقيقة 95 ومفهوم الأستئناف السريع يحتسب الحكم مخالفة علي حدود منطقة جزاء طنطا لصالح الزمالك وبعد توقف اللعب لفترة يقوم لاعبي الزمالك بعمل استئناف سريع ليسجل امام عاشور هدف الزمالك الثالث والهدف صحيح من الناحية القانونية . ولاكن كان يجب علي الحكم اعادة استئناف اللعب نتيجة وجود بعض لاعبي طنطا بجوار المخالفة بالأضافة إلي سقوط لاعب طنطا علي الأرض ووجود الحكم قريب من مكان المخالفة ( وحالة من الحالات المهمة في كيفية ادارة المباراة )

تطبيق مبدأ اتاحه الفرصة : سمح الحكم بأستمرار اللعب في الدقيقة 28 بمفهوم جيد للتطبيق. وفي الدقيقة 26 كان يجب تطبيق اتاحة الفرصة للاعب طنطا هشام شعبان .

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيدة وأستخدام جيد لعنصري التحمل العام وتحمل السرعة بالأضافة إلي متابعة اللعب وفتح زوايا الرؤية للمشاهدة في الدقائق 14 ، 41 ، 49 ، 82 خاصة في الحالات داخل مناطق الجزاء .

العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر الحكم كلا من حامد حمدان ، محمود مسعود ، سليمان عبدربة من طنطا في الدقائق 29 ، 33 ، 78 نتيجة تعطيل الهجوم الواعد والأعتراض . كما انذر محمود علاء في الدقيقة 91 نتيجة تعطيل الهجوم الواعد .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : تعاون في احتساب المخالفات في الدقيقة 10 ، وأشار علي حالات التسلل في الدقيقة 11 بتقدير صحيح.

المساعد الثاني : أشار علي حالات التسلل في الدقيقة 54، 57 ، 95 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون

حكام الVAR: تدخل صحيح من ال VAR نتيجة الفهم الجيد والصحيح للبروتوكول في الدقيقتين 41 ، 49 وتحقيق العدالة التحكيمية .