شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي : الزمالك أستحق الفوز على طنطا واعتذر عن السقوط أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك اعتذار لجماهير النادي ومجلس الإدارة عن الخسارة من اسوان في المباراة التي أقيمت بينهما الجولة الماضية في الدورى، وقال طارق يحيى في المؤتمر الصحفى عقب مباراة طنطا اليوم التى فاز فيها الأبيض بثلاثة أهداف لهدف، انه يعتذر لجماهير الزمالك لان الخسارة جاءت لظروف خارجة عن إرادة الجميع تكن مقصودة وكان هناك 11 لاعبا مصابا قبل المباراة لدرجة انه شارك كاسونجو وحازم امام وهما مصابين.

كما اكد طارق يحيى ان الفوز اليوم تحقق بعد عودة المصابين واكتمال الصفوف، مشددا علي ان مباريات الدورى حاليا هي خير اعداد لمباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف أكتوبر المقبل، مؤكدا انه يجهز اللاعبين لمواجهة الرجاء بصرف النظر عن استمراره من عدمه، قائلا : اتابع الرجاء قبل ان اتولي تدريب الزمالك واعلم نقاط القوة والضعف واجهز اللاعبين لهذة المباراة لحين وصول مدير فني اجنبي.

وشدد طارق يحيى علي ان تبديل بن شرقي في لشوط الثاني أحدث الفارق وصنع الفوز مضيفا انه كان اتفق مع بن شرقي علي خوض 30 دقيقة فقط من المباراة لعدم اكتمال جاهزيته الا انه اضطر لاشراكه بين الشوطين بسبب تأزم المباراة في الشوط الأول.