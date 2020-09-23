شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان يتحدث عن ثلاث مباريات مصيرية لحسم البقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان أنه لا صوت يعلو فوق صوت المباريات الثلاث القادمة للفريق بالدورى الممتاز لحين التأكد رسميا ببقاء الفريق بالممتاز، وطالب رئيس نادى أسوان الجميع بالهدوء والعمل بتركيز وإصرار لتحقيق هذا الهدف لإسعاد جماهير أسوان وقال سليمان: الفريق لديه مهمة محددة هى البقاء المستحق بالدورى الممتاز فهذا حصاد عمل منظومة متكاملة داخل نادى أسوان، وعلينا جميعا إدارة وجهاز ولاعبين وجماهير التركيز الكامل لتحقيق هدفنا ، واصل: أمامنا ثلاث مباريات أمام الجونة والمصرى ودجلة تحدد مستقبلنا بالمسابقة فلابد من الهدوء والإصرار وإحترام المنافسين وتحمل المسئولية من الجميع.

أضاف: نسعى بإستمرار لتوفير مستحقات اللاعبين وصرفنا مكافأة الفوز على طنطا وجارى تدبير مكافأة الفوز على الزمالك، لن نبحث أى عروض للاعبين قبل التأكد من البقاء بالممتاز، مجلس الإدارة ولجنة الكرة سيبحثان كل العروض الرسمية بعد التأكد من البقاء بالممتاز وعلاقتنا بكل الأندية يسودها الإحترام والتقدير المتبادل، لن نقف فى طريق مستقبل أى لاعب بما يحفظ حقوق نادى أسوان.

واختتم: نادى أسوان يشكر ويقدر دعم ومساندة وزير الشباب والرياضة لنا طوال المشوار، ومحافظ أسوان يدعمنا ونعتز بما قدمه لنا والبقاء بإذن الله هديتنا له ولجماهير أسوان.

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وأخطرت اللجنة الطبية بإتحاد الكرة، نادى أسوان بسلبية إختبار التحليل الطبى Rapid Test، للاعبين والجهاز الفنى وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة أبناء الجنوب والتى تجمع أسوان بنظيره الجونة، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة بالجونة.