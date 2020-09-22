شكرا لقرائتكم خبر عن نادي أسوان: فريقنا لديه مهمة محددة هى البقاء بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، أنه لا صوت يعلو فوق صوت المباريات الثلاث القادمة للفريق بالدورى الممتاز و لحين التأكد رسميا ببقاء الفريق بالممتاز. وطالب رئيس نادى أسوان، الجميع بالعمل بتركيز وإصرار لتحقيق هذا الهدف لإسعاد جماهير أسوان، مضيفاً أن أسوان لديه مهمة محددة هى البقاء المستحق بالدورى الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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