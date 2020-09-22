شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة من التدريبات الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيي منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية الأربعاء، بعد الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل استعداداً لمباراة الجونة في بطولة الدوري، والمقررة إقامتها يوم الأحد المقبل.