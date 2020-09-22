شكرا لقرائتكم خبر عن لويس سواريز يبحث عن منزل في العاصمة المدريدية تمهيدا لانتقاله لصفوف أتلتيكو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع "ماركا" الإسباني بحث لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن منزل في العاصمة المدريدية تميهدا لانتقاله إلى صفوف أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما خرج المهاجم الأورجوياني من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان خلال الموسم الجاري.
وأكد التقرير أن اللاعب تجاهل كافة التعقيدات التي تسبب فيها رئيس نادي برشلونة، وبحث لويس سواريز عن منزل في العاصمة المدريدية تمهيدا لانتقاله خلال أيام قليلة إلى صفوف أتلتيكو مدريد.
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