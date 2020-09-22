شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا يكشف تفاصيل نارية فى اختيار المدرب الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تطورات المدرب الأجنبي الجديد وموعد الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.
وقال تيجانا في تصريحات عبر قناة الزمالك :«كنا في جلسة منذ الواحدة ظهرًا، وسنغادر من ستديو قناة الزمالك إلى الاجتماع مرة أخرى واستكمال الجلسة».
وتابع :«هناك مدرب تم الاستقرار عليه، فضلنا عدم الاستعجال ودراسة كل السير الذاتية الموجودة وتحدثنا مع بعض المدربين اليوم لمدة 5 ساعات».
وأكمل:«هناك شروط وضعناها في المدرب الجديد والأهم أن يكمل مع الفريق للموسم المقبل».
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الوضع في مصر
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اصابات
102,141
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تعافي
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وفيات
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