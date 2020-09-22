شكرا لقرائتكم خبر عن خافي مارتينيز يرحل عن بايرن ميونيخ قبل أيام من السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي بايرن موينيخ الألماني عن رحيل نجمه فريقه خافي مارتينيز عن صفوف البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للانضمام لصفوف فريقه السابق أتلتيك بيلباو الإسباني، الذي رحل منذ 8 سنوات. وكشف موقع «آس» أن مارتينيز لن يكون ضمن رفقة زملائه لخوض مباراة السوبر الأوروبي ضد إشبيلية، الخميس المقبل، في مدينة بودابست المجرية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خافي مارتينيز يرحل عن بايرن ميونيخ قبل أيام من السوبر الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.