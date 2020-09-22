تأجيل التعاقد مع صفقات سوبر يفجر غضب زيدان في ريـال مدريد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ماركا» الإسباني عن غضب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بسبب تأجيل إدارة النادي المكلي التعاقد مع صفقات سوبر للموسم المقبل. وأكد التقرير أن المدرب الفرنسي كان يأمل بالتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وعدد من اللاعبين المميزين لتدعيم خطوط النادي الملكي خلال الموسم الجاري، ولكن ما حدث كان العكس بالنبسة له. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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