شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة جديدة لاتحاد جدة فى الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، حسم مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، صفقة هامة، في الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وقالت الصحيفة، إن نادي الاتحاد، توصل إلى اتفاق نهائي مع عبدالرحمن اليامي، مهاجم نادي الحزم، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعى الاتحاد، لعقد صفقات كبرى، منعًا لتكرار مأساة الموسم الرياضي الماضي، والذي نجا فيه الفريق، من الهبوط إلى «الدرجة الأولى» بإعجوبة.