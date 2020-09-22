شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة بدون كورونا قبل مواجهة الاستقلال الإيراني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المسحة الطبية الخاصة به قبل مواجهة الاستقلال في الجولة السادسة والأخيرة من عمر دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وظهرت نتائج المسحة الطبية الخاصة للاعبي الأهلي وجاءت جميعها «سلبية» وبالتالي تتأكد سلامة الفريق من فيروس كورونا للمرة الثالثة.
ويواجه الأهلي نظيره الاستقلال الإيراني، غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا.
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