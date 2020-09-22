شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يفتح النار على محمود علاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق، النار على لاعبي الفريق رغم الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال أيمن يونس إن هناك لاعبين في الزمالك ظهر على أدائهم الاستهتار والاستعراض وكان واضح غضب طارق يحيى المدير الفني من ذلك.

ووجه حديثه لمحمود علاء قائلا: «مش أخلاق أن تستعرض أمام الخصم ويجب أن تحترمه أكثر من ذلك».