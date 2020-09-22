شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ملحمة الوداد.. فايلر يطالب بنقل تدريبات الأهلي خارج «التتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي، بنقل تدريبات الفريق الأول إلى خارج ملعب التتش بالجزيرة، خشية الإصابات قبل مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوصى «فايلر» خلال اجتماعه مع لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي، الثلاثاء، بإصلاح ملعب التتش وتغيير أرضيته، خاصة بعد تعرض العديد من اللاعبين للإصابة خلال التدريبات.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي، 18 أكتوبر المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.