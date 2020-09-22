شكرا لقرائتكم خبر عن ‏8 معلومات عن «المدفعجي» على عاشور المدير الفني الجديد للمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة تعيين على عاشور، مديراً فنياً لفريق الكرة بالنادي، خلفاً لإيهاب جلال الذي تقدم بإستقالته من المنصب.

وتعتبر التجربة هي الأولى لعلي عاشور في الدوري المصري الممتاز، على الرغم من خوضه تجارب فنية سابقة داخل وخارج مصر.

التقرير التالي نستعرض من خلاله 8 معلومات عن على عاشور، المدير الفني الجديد لمصر المقاصة.

على عاشور من مواليد السادس من ديسمبر من عام 1972 ويبلغ من العمر 47 عاماً.

بدأ مشواره الكروي بصفوف الناشئين والشباب بنادي الزمالك وتم تصعيده للفريق الأول وهو دون الـ 20 عاماً في عام 1991.

ونال على عاشور لقبي الدوري الممتاز مع الزمالك في موسمي 1991-1992 و1992-1993.

لم تخدمه الظروف في الظهور بشكل دائم أساسياً مع الزمالك في وسط كوكبة كبيرة من نجوم الفريق الأبيض وقتها، ليرحل اللاعب الشاب أنذاك لصفوف المقاولون العرب.

عاشور كان يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، وإمتاز بكثرة أهدافه وبتصويباته القوية بعيدة المدى خاصةً في مباريات الذئاب أمام القطبين الأهلي والزمالك، وارتبط طويلاً بالقميص رقم 15.

حقق عاشور لقب أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1996 مع المقاولون العرب وتمكن من تسجيل هدفين في المباراة النهائية بشباك جراف الزائيري.

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على عاشور يحتل المركز السادس من حيث الهدافين التاريخيين للمقاولون في الدوري، على الرغم من كونه لاعب وسط مدافع، حيث سجل 25 هدفاً بقميص الذئاب في المسابقة المحلية، بخلاف 4 أهداف أفريقية.

بدأ رحلته التدريبية في عام 2007 بأكاديميات النادي الأهلي ثم رحلة مع فريق الجبلين السعودي في 2008، ثم العمل بالجهاز الفني لأندية طوخ واتحاد الشرطة وأهلي طرابلس والخطوة الأبرز له مع فريق الجزيرة الاماراتي، قبل تولى تدريب شباب مصر المقاصة ومنه إلى المدير الفني للفريق الأول.