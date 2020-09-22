رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يتحدث عن امكانية عودة بنزيما الى المنتخب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

علق رئيس ​الاتحاد الفرنسي لكرة القدم​ ​نويل لو غريت​ على امكانية عودة مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما الى المنتخب.



وقال لو غريت في تصريحات صحفية:" يجب أن يطلب ذلك من مدرب آخر، ديدييه في مكانه، يؤدي وظيفته بشكل جيد وبطريقة رائعة، لذا فإن قضية بنزيمة صعبة للغاية".

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وأضاف: "من يستطيع أن ينكر أنه لاعب رائع، ليس أنا، ولا أنت، ولا أحد، خاصة أنه قدم موسمًا مثاليًا للتو، العدالة بطيئة بعض الشيء على أي حال، قضية فالبوينا لم يتم الحكم فيها بعد، وستستغرق أربع سنوات، لذا فهي طويلة بعض الشيء".

وواصل: "كريم بنزيمة يدفع ثمن الكلمات التي قالها في عام 2016 عندما قال أن مدرب المنتخب ديدييه ديشامب استسلم لضغوطات جزء عنصري من فرنسا، هناك بعض الكلمات التي من الصّعب أن تسامح عليها أكثر من غيرها".

واتم: "أنا لست نادمًا على أي شيء، منطقيًا ديدييه سيستمر حتى 2022 ولست متأكدًا إذا كان سيعيد كريم لأن الأمر صعب للغاية".