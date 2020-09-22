بن مساعد يوجه انتقادات لاذعة للاتحاد الاسيوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

قرر الرئيس السابق لنادي ​الهلال​ السعودي وعضو شرفه الحالي الأمير ​عبد الرحمن بن مساعد​ انتقاد ​الاتحاد الآسيوي لكرة القدم​، بخصوص ما يتعرض له الزعيم ب​دوري أبطال آسيا​.

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واتت تصريحات بن مساعد على حسابه الشخصي على "تويتر" كالاتي: "في ظل الظروف غير المسبوقة في تاريخ كرة القدم التي يمر بها الهلال يرفض الاتحاد الآسيوي تأجيل دور الـ 16".

واضاف: "لنفترض جدلًا أن هذا قرار سليم، رغم أنني لا أراه كذلك أبدًا، لو لم يستطع الهلال تأمين 13 لاعبًا لمباراة الهلال القادمة مع أهلي دبي، سيعتبره الاتحاد الآسيوي منسحبًا من البطولة".

واختتم: "الهلال تأهل الى دور الـ 16 متصدرًا مجموعته، بغض النظر عن نتيجة مباراته مع أهلي دبي، لماذا لا يعتبر منسحبًا من المباراة، ويعتبر أهلي دبي فائزًا بـ3 نقاط المباراة، لانسحاب الهلال الإجباري، ويستكمل الهلال دور الـ 16 حين يعود بعض لاعبيه المتعافين، هذا أبسط مبادئ الإنصاف، أمّا أن يجبر الاتحاد الآسيوي الهلال على الانسحاب من البطولة، لأنه لم يستطع إكمال 13 لاعبًا للمباراة القادمة، فانها قمة الظلم ومهزلة المهازل من الاتحاد الآسيوي".