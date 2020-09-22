شكرا لقرائتكم مصدر ببيراميدز: ليس لنا علاقة بإستقالة إيهاب جلال من المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مصدر مسئول ببيراميدز، وجود علاقة بين ناديه وإستقالة إيهاب جلال من تدريب مصر المقاصة،موضحاً إن بيراميدز ليس له أى علاقة بإستقالة إيهاب جلال من تدريب المقاصة، وإن المدير الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش سيستمر فى قيادة بيراميدز، خاصة فى ظل ضيق الوقت بسبب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، وأوضح المصدر تصريحاته إن بيراميدز يحترم تعاقدات الأندية مع المدربين أو اللاعبين، ولا يمكن أن يتم التفاوض مع مدرب كان مازال مرتبط بعقد مع المقاصة، وكذلك لا يمكن أن يتم التفاوض مع لاعب مرتبط بعقد مع ناديه إلا عن طريق الأخير.

وطلب إيهاب جلال من إدارة المقاصة سداد مستحقاته المتأخرة منذ ما يزيد عن 4 اشهر، وكذلك رواتب عمال غرف الملابس التي صرفها إيهاب جلال من "جيبه الخاص" بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي منذ فترة، كما طلب ايهاب جلال من ادارة المقاصة 40 الف جنيه قيمة حقن وعلاج دفعها لعلاج حسني فتحى لاعب الفريق من جيبه الخاص ايضا، وتقدم إيهاب جلال بشكوى رسمية ضد إدارة ناديه يطلب فيها فسخ تعاقده مع النادي بسبب عدم حصوله علي مستحقاته وراتبه الشهرى لمدة تزيد عن الـ 4 أشهر، كما قدم الجهاز المعاون لايهاب جلال شكاوي مماثلة ضد إدارة المقاصة، ولم يقود إيهاب جلال مران اليوم ولا جهازه المعاون، بسبب ازمة المستحقات قبل مغادرة ملعب التدريب.