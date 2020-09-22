شكرا لقرائتكم ياسر عبد الرؤوف: هدف الزمالك الثانى والثالث في طنطا غير صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الحكم الدولى السابق ياسر عبد الرؤوف، أن هدف الزمالك الثالث في شباك طنطا غير صحيح، في المباراة التى جمعت بينهما في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى.

وقال ياسر عبد الرؤوف في تصريحات مع خالد الغندور في قناة الزمالك: أن تمركز أحمد العدوى كان قريبا في معظم حالات مباراة الزمالك وطنطا، وتعاون بشكل صحيح مع تقنية الفار بعدم أعادت قراره في ضربتى جزاء للزمالك".

وأضاف ياسر عبد الرؤوف: أن ضربة الجزاء الأولى التي احتسبها العدوى وقام الفار بإلغائها لاصطدام الكرة في جانب اللاعب أولا قم في كوعه وهو ما يمنع احتسابها، بينما الركلة الثانية كانت صحيحة بعد لمس مدافع طنطا الكرة بيده".

وأوضح الحكم الدولى السابق: أن الهدف الثانى جاء من ركلة جزاء غير صحيحة، لأن لاعب طنطا نجح فى لعب الكرة وليس الونش لأن رجل الونش كانت مرفوعة وداس برجله على رجل لاعب طنطا وكان المفروض يكمل اللعب مش يحسبها ركلة جزاء".

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وتابع ياسر عبد الرؤوف: أن الفار لغى ركلة جزاء أحمد سيد زيزو لأن الشد كان من خارج المنطقة لأن اللاعب ترك زيزو خارج المنطقة وليس داخلها، مؤكدا أن هدف الزمالك الثالث غير صحيح وكان لابد من لعب الكرة من مكانها وانتظار قيام اللاعب المصاب من طنطا، ولكن لم يحدث ذلك"، مضيفا: أن سرعة اللعب له شروط لم تتحقق في هذه الكرة لأن اللاعب المصاب من طنطا وليس من الزمالك، كما أن الكرة لم تلعب من مكانها".

واستعاد فريق الزمالك ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ29 للدورى.

جاءت ثلاثية الزمالك عن طريق مدافعه محمود علاء "هدفين" وأمام عاشور "هدف"، فيما سجل هدف طنطا محمود مسعود ليستعيد الأبيض انتصاراته التى توقفت فى الجولة الماضية حينما خسر من أسوان بهدف نظيف وهى الخسارة التى منحت الأهلى لقب الدورى رسمياً للمرة الـ42 فى تاريخه، ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة بالفوز على طنطا ويحافظ على المركز الثانى فيما تجمّد رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقى فى المركز الأخير.