شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: عليا الطلاق ما قلت للاعبين "ما تشمتوش فيا طارق حامد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طنطا أنه الحمد لله لن يشمت فيه أحد بعد تقديم الفريق صورة مميزة بالرغم من الخسارة.

وقال رضا عبد العال أنه كان ينوي اللعب بطريقة لعب 3-3-1 الا أنه وفي التدريب وجد ارهاق شديد من اللاعب ما جعله يعود الى طريقة 4-2-3-1 لكن كان هدفه من الطريقة الأولى تقليل المساحات على لاعبي الزمالك الا ان عدم التدريب عليها.

واستعاد فريق الزمالك ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ29 للدوري.

وجاءت ثلاثية الزمالك عن طريق مدافعه محمود علاء "هدفين" وأمام عاشور "هدف" ، فيما سجل هدف طنطا محمود مسعود ليستعيد الأبيض انتصاراته التي توقفت في الجولة الماضية حينما خسر من أسوان بهدف نظيف وهي الخسارة التي منحت الأهلي لقب الدوري رسمياً للمرة الـ42 في تاريخه.

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ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة بالفوز على طنطا ويحافظ على المركز الثاني فيما تجمّد رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير.

أضاف رضا عبد العال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "عانينا من غياب لاعبان في المباراة اليوم وأشكر جميع اللاعبين على أدائهم في المباراة".

وعن سبب الخلاف مع لاعب الزمالك طارق حامد أشار رضا عبد العال: "اللى عايز يزعل يزعل أنا بنتقد اللاعب في الاستوديوهات التحليلية حتى يصبح نجم مصر وأفريقيا في مركزه".

ورداً حول قوله "ما تشمتوش فيا طارق حامد" أقسم بالطلاق رضا عبد العال أنه لم يتحدث هكذا مع اللاعبين قبل المبارة.