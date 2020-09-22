شكرا لقرائتكم طارق يحيي يعلق على أداء الزمالك ضد طنطا وأسباب اهدار الفرص السهلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم طارق يحيي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بالاعتذار لجماهير الأبيض ومجلس الإدارة نيابة عن الجهاز بالكامل بسبب النتيجة السلبية التي حققها الفريق أمام أسوان في الدوري المصري الممتاز.

واستعاد فريق الزمالك ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ29 للدوري.

وجاءت ثلاثية الزمالك عن طريق مدافعه محمود علاء "هدفين" وأمام عاشور "هدف" ، فيما سجل هدف طنطا محمود مسعود ليستعيد الأبيض انتصاراته التي توقفت في الجولة الماضية حينما خسر من أسوان بهدف نظيف وهي الخسارة التي منحت الأهلي لقب الدوري رسمياً للمرة الـ42 في تاريخه.

ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة بالفوز على طنطا ويحافظ على المركز الثاني فيما تجمّد رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير.

وقال طارق يحيي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك ضد طنطا: أشكر اللاعبين على الأداء المتميز خلال مباراة طنطا مشدداً على ان هناك ارهاق وضغط غير عادي للاعبين من توالي المباريات وهو ما جعلنا نفقد كل اللاعبين خلال الفترة الماضية أمثال بن شرقي.

أضاف طارق يحيي أن هدفه الحالي استعادة جاهزية اللاعبين بأقصى سرعة قبل استئناف مباريات دوري أبطال أفريقيا لأنه وببساطة لا يعمل لنفسه بل لصالح القلعة البيضاء التي نتمنى الفوز بلقبها.

وأوضح طارق يحيي انه منح طارق حامد تعليمات بالتسديد على المرمى من الخارج وهو ما ظهر في المباراة بشكل كبير حيث قام بتسديدتين بينهما واحدة حصل خلالها على ضربة جزاء قبل ان يلغيها الفار.

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تابع طارق يحيي أن الزمالك استفاد بشكل كبير من الكرات الثابتة وهو ما ظهر جيداً في المباراة من خلال استغلال الركنيات التي جاء منها الهدف مشدداً على أن التغييرات أثمرت فنياً بشكل كبير في الخروج بنتيجة المباراة.

وواصل طارق يحيي أنه استعان بأشرف بن شرقي رغم عودته الأخيرة من الإصابة وكان الاتفاق معه على خوض نصف ساعة فقط لكنني تعجلت مشاركته لكننا في النهاية نخشى على اللاعبين لأننا ننتظر مباراة الرجاء المغربي.

وعلق طارق يحيي على تعيين مدير فني جديد للزمالك ومدى استيعاب اللاعبين لطريقة اللعب قائلاً: "الله أعلم لكن نجوم الفريق جميعهم دوليين ويملكون من الالتزام الكثير وبالتالي سيكون من السهل تطبيق أي فكر خلال فترة بسيطة".

وشدد طارق يحيي على أن الفريق كان بمقدوره الفوز بخمسة أهداف أو ستة لكن الاجهاد وسوء التوفيق لازم انهاء الهجمات لدى بعض اللاعبين مثل كرة المهاجم الصاعد أسامة فيصل مشيراً الى أن فارق الخبرة هو السبب في الكرة التي خرجت من خط المرمى ومع الوقت سيكون اللاعب جاهز لقيادة النادي.