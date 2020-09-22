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جدة - عمرو شويل

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد طنطا



يتربع الأهلي على صدارة الدوري المصري برصيد 73 نقطة وحسم اللقب لصالحه، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 58 ثم بيراميدز في المركز الثالث برصيد 51 نقطة والنقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.



ترتيب الدوري المصري

الزمالك يستعيد الانتصارات بثلاثية في طنطا



إستعاد فريق الزمالك ذاكرة الإنتصارات وحقق فوزاً مهماً على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ29 للدوري وجاءت ثلاثية الزمالك عن طريق مدافعه محمود علاء "هدفين" وأمام عاشور "هدف" ، فيما سجل هدف طنطا محمود مسعود ليستعيد الأبيض إنتصاراته التي توقفت في الجولة الماضية حينما خسر من أسوان بهدف نظيف وهي الخسارة التي منحت الأهلي لقب الدوري رسمياً للمرة الـ42 في تاريخه ، ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة بالفوز على طنطا ويحافظ على المركز الثاني فيما تجمّد رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير.

الزمالك يوافق على رحيل محمد عواد نهاية الموسم بشرط



رحب مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور برحيل محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عن الفريق بنهاية الموسم الجارى بعدما عقد محمد عواد جلسة مع رئيس النادي وطلب خلالها الرحيل بسبب عدم مشاركته في المباريات منذ بداية الموسم.

ورحب المجلس برحيل عواد بشرط توفير عرض مالي جيد يليق باسم اللاعب والنادي، سواء علي سبيل البيع او الإعارة ، وسيتم الاعتماد في الموسم الجديد على كل من محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد صبحي في مركز حراسة المرمى.

وكان المستشار مرتضي منصور قد اكد في تصريحات تليفزيونية أمس علي رغبة عواد في الرحيل عن الزمالك بسبب جلوسه احتياطيا مؤكدا ان إدارة النادي لن تقف في مستقبل أي لاعب يرغب في المشاركة في ظل عدم وجود فرصة مشاركة للحارس في الزمالك خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى سيطرت مفاوضات الزمالك واسم المدير الفني الجديد للفريق علي الأجواء داخل المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهة طنطا المقرر لها اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى، حيث دار حديث بين اللاعبين اثناء تناول الأفطار اليوم حول المدير الفني القادم وجنسيته والمفاوضات مع الأسماء المنتشرة في وسائل الاعلام.

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ومن المنتظر ان يعقد طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة للإعلان عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة طنطا اليوم، قبل التوجه للملعب لخوض المباراة.

اسم المدرب الجديد يسيطر علي الأجواء في معسكر الأبيض



سيطرت مفاوضات الزمالك واسم المدير الفني الجديد للفريق علي الأجواء داخل المعسكر المقام حاليا استعدادا لمواجهة طنطا المقرر لها اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى، حيث دار حديث بين اللاعبين اثناء تناول الأفطار اليوم حول المدير الفني القادم وجنسيته والمفاوضات مع الأسماء المنتشرة في وسائل الاعلام.

ومن المنتظر ان يعقد طارق يحيى المدير الفني المؤقت لفريق محاضرة فنية مع اللاعبين في فندق الإقامة للإعلان عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة طنطا اليوم، قبل التوجه للملعب لخوض المباراة.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره طنطا، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين ويسعى الأبيض خلال مباراة طنطا لاستعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعدما هُزم فى الجولة الماضية من أسوان بهدف دون رد، لذا سيحاول الأبيض تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة للحفاظ على مكانه فى المركز الثانى، وسط المنافسة الشرسة من ناديى المقاولون العرب وبيراميدز لحصد هذا المركز والمشاركة فى البطولة الأفريقية فى النسخة المقبلة.

حسام البدري يستقر على قيادة مصطفى محمد لهجوم المنتخب أمام توجو



استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري علي تواجد مصطفي محمد مهاجم نادي الزمالك في معسكر الفراعنة المقبل في شهر نوفمبر في الفترة من ٩ إلي ١٧ نوفمبر ويتخلله مباراتين أمام توجو في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٢ التي تستضيفها الكاميرون.

واستقر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة علي الدفع بمصطفى محمد لقيادة هجوم المنتخب أمام توجو في حالة استمرار تألقه مع الزمالك خلال الفترة المقبلة الي جانب ظهوره بمستوي مميز في معسكر الفراعنة المقرر انطلاقه ٩ نوفمبر المقبل.

يتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر برصيد نقطتين بينما يأتي منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.