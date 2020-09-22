شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: مش مهم الأداء وطارق يحيى بيعتمد على اللاعبين المقيدين أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، أن الزمالك حاليا يبحث عن الثلاث نقاط بعيدا عن الأداء أمام طنطا في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدورى المصري.

وقال فاروق جعفر في تصريحات لخالد الغندور في قناة الزمالك: "إحنا متفقين أننا مش هنبص على الأداء ولكن الأهم هم الثلاث نقاط، ما يهمني الحفاظ على مركزنا في جدول الدوري وتحقيق الثلاث نقاط دون النظر على أداء الفريق".

وأضاف فاروق جعفر: "لابد أن يبحث الزمالك تحقيق الثلاث نقاط في كل مباراة سواء في وجود طارق يحيى أو أي مدرب آخر، لاسيما مع وجود فارق إمكانيات بين الزمالك وطنطا، ولاعبي طنطا كل لاعب يلعب لنفسه وليس لطنطا من أجل تسويق نفسه بعد الاقتراب من الهبوط حيث قد لا يلعبون سوى 5 مباريات فقط وبعدها يهبطون لدوري الدرجة الثانية".

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وتابع فاروق جعفر: "طارق يحيى بدأ الاعتماد على اللاعبين المقيدين في القائمة الإفريقية مثل كريم بامبو ومحمد عنتر من أجل الاستعانة بهم وقت الحاجة لجهودهم في البطولة الإفريقية".

واستعاد فريق الزمالك ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ29 للدورى.

جاءت ثلاثية الزمالك عن طريق مدافعه محمود علاء "هدفين" وأمام عاشور "هدف"، فيما سجل هدف طنطا محمود مسعود ليستعيد الأبيض انتصاراته التى توقفت فى الجولة الماضية حينما خسر من أسوان بهدف نظيف وهى الخسارة التى منحت الأهلى لقب الدورى رسمياً للمرة الـ42 فى تاريخه، ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة بالفوز على طنطا ويحافظ على المركز الثانى فيما تجمّد رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقى فى المركز الأخير.