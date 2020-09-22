شكرا لقرائتكم محمد أبو العلا: الزمالك استغل الكرات الثابتة وطنطا قدم الأفضل طيلت الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد أبو العلا أن مباراة اليوم بين الزمالك ضد طنطا هي الأفضل للفريق الخاسر بقيادة رضا عبد العال مشدداً على ان الانضباط التكتيكي ساهم بشكل كبير في ظهوره الأفضل خلال الموسم الحالي بالدوري المصري الممتاز.

واستعاد فريق الزمالك ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ29 للدوري.

وجاءت ثلاثية الزمالك عن طريق مدافعه محمود علاء "هدفين" وأمام عاشور "هدف"، فيما سجل هدف طنطا محمود مسعود ليستعيد الأبيض انتصاراته التي توقفت في الجولة الماضية حينما خسر من أسوان بهدف نظيف وهي الخسارة التي منحت الأهلي لقب الدوري رسمياً للمرة الـ42 في تاريخه.

ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة بالفوز على طنطا ويحافظ على المركز الثاني فيما تجمّد رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير.

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قال محمد أبو العلا في الاستوديو التحليلي للمباراة المرتقبة بين الزمالك ضد طنطا أن فريق رضا عبد العال استطاع ان يصنع حالة جديدة بأداء هجومي والوصول الى مرمى المنافس في أكثر من مرة.

أضاف محمد أبو العلا أن المغربي أشرف بن شرقي ساهم بشكل كبير في تكوين شخصية الزمالك خلال فعاليات الشوط الثاني ما ساهم بشكل أكبر في استحواذ الأبيض على الكرة بفضل خبراته الكبيرة دوليا ومحلياً.

وشدد محمد أبو العلا ان الزمالك استفاد في الأهداف الثلاثة من الضربات الثابتة وهو ما حدث مع طنطا الذي سجل الهدف الوحيد من ركنية.