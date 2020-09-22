شكرا لقرائتكم الحالة الأولى لتكميم الأعين.. رضا عبد العال يشاهد أهداف الزمالك فى الظلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا باخفاء وجه بـ" الكمامة " لعدم رؤية و متابعة مباراة الزمالك وطنطا بالمباراة التي جمعتهم على ملعب ستاد القاهرة ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز . إستعاد فريق الزمالك ذاكرة الإنتصارات وحقق فوزاً مهماً على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ29 للدوري وجاءت ثلاثية الزمالك عن طريق مدافعه محمود علاء "هدفين" وأمام عاشور "هدف" ، فيما سجل هدف طنطا محمود مسعود ليستعيد الأبيض إنتصاراته التي توقفت في الجولة الماضية حينما خسر من أسوان بهدف نظيف وهي الخسارة التي منحت الأهلي لقب الدوري رسمياً للمرة الـ42 في تاريخه ، ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة بالفوز على طنطا ويحافظ على المركز الثاني فيما تجمّد رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير. Advertisements

رضا عبد العال و الكمامة (1)

رضا عبد العال و الكمامة (2)

رضا عبد العال و الكمامة (3)

رضا عبد العال و الكمامة (4)

رضا عبد العال و الكمامة (5)

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