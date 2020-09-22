روما يُشرك لاعبًا غير مؤهل فيخسر نقطة التعادل أمام فيرونا

إشراك فريق روما لاعبًا غير مؤهل كلفه غاليًا، إذ قرر القضاء الرياضي الإيطالي أن يعتبره خاسرًا بثلاثية نظيفة أمام هيلاس فيرونا.
روما: عاقب القضاء الرياضي الإيطالي الثلاثاء فريق روما لكرة القدم باعتباره خاسرا صفر-3 مباراته ضد هيلاس فيرونا الأحد في المرحلة الأولى من الدوري وذلك لإشراكه لاعبا غير مدرج في قائمته للموسم الجديد هو الغيني أمادو دياوارا.
وأعلنت رابطة الدوري في بيان لها أن "القاضي الرياضي (...) وبالنظر إلى أن روما أشرك لاعبا غير مدرج على +قائمة الـ 25+ (...) قرر معاقبة روما بالعقوبة الرياضية باعتباره خاسرا صفر-3".
وكان روما سقط في فخ التعادل السلبي أمام فيرونا.
وتنص قوانين الاتحاد الايطالي على وجوب تسجيل جميع اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 22 عاما في قائمة تضم 25 لاعبا يتم إرسالها له قبيل انطلاق الموسم تمهيدا لمشاركتهم في الدوري.
وخلت القائمة التي تقدم بها نادي العاصمة من لاعب وسطه دياوارا الذي احتفل بعيد ميلاده الـ23 في 17 تموز/يوليو المنصرم.
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