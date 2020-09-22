طارق يحيى: أضعنا فوز كبير على طنطا.. ودرست الرجاء المغربي جيداً

محمد اسماعيل - القاهرة - اعتبر طارق يحيى المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك أن فريقه أهدر فوزاً كبيراً بستة أهداف على طنطا، وذلك بعد الفوز (3-1) في مباراة الجولة 29 في الدوري الممتاز.

وفي تصريحات بعد المباراة قال طارق يحيى :"أهدرنا العديد من الفرص، كان من الممكن أن نفوز بستة أهداف لولا عدم التوفيق، وعدم التركيز، ونقص الخبرات عند بعض اللاعبين".

وأضاف يحيى :"الوصول إلى مرمى المنافس وإهدار الفرص ظاهرة إيجابية، ونعمل على تحسين القدرات الهجومية وتقديم بعض ألعاب خططية في وقت قصيرة لمساعدة الفريق".

وتولى طارق يحيى مهمة تدريب الزمالك مؤقتاً بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون بصورة مباغتة بتطبيق بند الشرط الجزائي، ليخسر يحيى بهدف نظيف أمام أسوان ويفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وتابع مدرب الزمالك :"كنا الطرف الأفضل أمام طنطا، نجحنا في السيطرة على المباراة، لكنني حزنت بسبب استقبال هدف من ضربة ركنية قبل نهاية المباراة".

وأردف طارق يحيى :"نعاني من ضغط كبير للمباريات، أبلغت إدارة الزمالك بضرورة الحصول على راحة أسبوع أو 10 أيام قبل مواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا".

وواصل مدرب الأبيض :"هدفي حالياً الحفاظ على المركز الثاني مع إعداد اللاعبين بدنياً وفنياً لمواجهة الرجاء، حتى يكون الفريق بالكامل في أفضل حال قبل خوض نصف النهائي".

وأنهى طارق يحيى :"درست الرجاء المغربي جيداً بحكم عملي الإعلامي قبل تدريب الزمالك، لدي معلومات عن الفريق وعن لاعبيه، ومستعد دائماً لمساعدة الزمالك في أي موقع، أعمل لمصلحة الزمالك وليس لمصلحتي الشخصية".