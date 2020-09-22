بالفيديو.. رضا عبدالعال يواصل إثارة الجدل في مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل رضا عبدالعال، المدير الفني لطنطا، جذب الأضواء إليه في مواجهة الزمالك، المقامة على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لمسابقة الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الشوط الأول بعد تسديدة من طارق حامد بداعي لمس مدافع طنطا الكرة بيده، قبل أن يعود لتقنية الفيديو ليتم التبين من أن الكرة لم تلمس يد اللاعب، ليتم إلغاء القرار.

وكان لرضا عبدالعال رد فعل طريف بعد إلغاء تقنية الفيديو لركلة جزاء الزمالك، حيث التقطته عدسات الكاميرات وهو يلطم وجهه.

كما استعرض رضا عبدالعال جانبا من مهاراته خلال المباراة خارج الخطوط، حيث تحكم بالكرة وهو يضع يديه في جيبه.

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وكانت عدسة الخليج 365 رصدت ظهور رضا عبد العال مرتديا "الكمامة" الطبية بشكل غريب، حيث وضعها على عينيه.

وظهر عبدالعال في لقطة أخرى قبل انطلاق المباراة يغازل عدسات الكاميرا.