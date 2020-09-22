الهلال يقرر استكمال دوري أبطال آسيا رغم ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت الفحوصات عن إصابة لاعب فريق الهلال "ناصر الدوسري" بفيروس كورونا، إلى جانب أحد أخصائيي العلاج، ويخضع الثنائي للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ورغم زيادة عدد الإصابات بالفريق، خاض الهلال تدريباته مساء اليوم في "قطر" بدون حضور مدير الجهاز الفني "رازفان لوشيسكو"، والثنائي "عبدالله المعيوف، هتان باهبري" نظرًا لعدم تمكّنهم من الالتحاق بالتدريبات إلى حين ظهور فحوصهم الطبية، والتي كشفت سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الهلال قررت عدم الانسحاب من دوري أبطال آسيا، بعد تزايد عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا، منذ وصول الفريق إلى قطر لاستكمال دور المجموعات.

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وأشار مصدر داخل الهلال للصحيفة، إلى أن الفريق سيستمر في البطولة رغم كل الظروف طالما يوجد لدينا عدد كاف لخوض اللقاء، وننتظر تعافي عدد من اللاعبين الأيام المقبلة".

ووصل عدد الحالات الالمصابة بفيروس كورونا المستجد بين البعثة الهلالية بلغ 31، بينهم 19 لاعباً بالجملً تعافى منهم 5 أول من أمس، وانخرط سلمان الفرج في التدريبات.

وفي وقت سابق، تقدمت إدارةى الهلال بطلب تأجيل مباراته السابقة أمام شهر خودرو الإيراني، السبت الماضي، قوبل بالرفض من جانب الاتحاد القاري، قبل أن يخوض الفريق اللقاء، ويتعادل، ويضمن العبور إلى الدور الثاني.

وتنص لائحة دوري أبطال آسيا على أن يمتلك كل فريق 13 لاعباً على الأقل، لاستيفاء شروط لعب كل مباراة، ولعب الهلال في لقاء خودرو بـ14 لاعباً، بدكة بدلاء تضم 3 لاعبين منهم حارسين.