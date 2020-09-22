محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أهدر محمود علاء، مدافع الزمالك، ركلة جزاء لفريقه خلال مواجهة طنطا، بالجولة الـ 29 بدوري we المصري. واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الزمالك بسبب لمس يد لقائد طنطا، لتؤكد تقنية الفيديو قرار الحكم ويتصدى محمود علاء للتنفيذ في الدقيقة 50+2 ليسدد الكرة على يمين الحارس الذي نجح في التصدي للكرة. وفي الدقيقة 42، احتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك بعد تسديدة من خارج منطقة جزاء بعد تسديدة من طارق حامد، ليؤكد الحكم لمس مدافع طنطا الكرة بيده، قبل أن يعود لتقنية الفيديو ليتم التبين من أن الكرة لم تلمس يد لاعب طنطا ليتم إلغاء القرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محمود علاء يُهدر ركلة جزاء للزمالك.. واحتفال حارس طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.