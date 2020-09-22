المقاصة يكشف سبب رحيل إيهاب جلال في بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبدالسلام قبول اعتذار إيهاب جلال عن عدم استمراره في منصبه كمدير فني للفريق بسبب مستحقاته المالية، مع تكليف علي عاشور بمهمة قيادة الفريق في الفترة المقبلة.
وقال المقاصة، في بيان رسمي نشره اليوم الثلاثاء، إن إيهاب جلال تقدم باعتذار رسمي لمجلس الإدارة يؤكد فيه عدم استكمال مهمته مع فريق المقاصة بسبب تأخر مستحقاته المالية.
وأضاف: "مجلس المقاصة قرر قبول الاعتذار وتوجيه الشكر للمدرب على مجهوداته مع الفريق في الفترة الأخيرة، مع التأكيد على صرف مستحقاته المتأخرة خلال الفترة القادمة".
وقرر مجلس المقاصة تكليف علي عاشور مدرب الشباب بالمقاصة ليتولى قيادة المقاصة في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب بالدوري المصري يوم الجمعة المقبل، على أن يتولى جمال عمر وأحمد حسام مهمة الجهاز المعاون لعلي عاشور، خاصة بعد رحيل كل من حمد إبراهيم ومصطفى كمال، معاوني إيهاب جلال.
وقال وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة: "مجلس الإدارة حريص على علاقاته الطيبة مع إيهاب جلال، وتم قبول الاعتذار بكل ود واحترام، ولن يتم إهدار حقوقه المالية هو ومعاونيه".
وأضاف في تصريحات صحفية: "إيهاب جلال كان له دورا كبيرا في عودة النتائج الجيدة للمقاصة في المباريات الأخيرة وتقدمه إلى وسط جدول الدوري، ولذلك قام المجلس بتوجيه الشكر إليه لدوره الرائع وحرصه على استمرار العلاقات الجيدة بين النادي والمدرب بعد رحيله".
يُذكر أن مصر المقاصة ارتقى إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري بعد حصد 37 نقطة من 28 مباراة، دون تلقي أي هزيمة في آخر ست مواجهات، والتي كان آخرها أمام الأهلي بطل المسابقة وانتهت بالتعادل السلبي.
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