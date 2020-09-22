المقاصة لمصراوي: إيهاب جلال يرحل عن تدريب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، على قيام إيهاب جلال المدير الفني للفريق بتقديم استقالته من تدريب الفريق في الساعات الماضية.
وقال هويدي في تصريحات لـ"الخليج 365" "بالفعل إيهاب جلال تقدم باستقالته من تدريب الفريق".
وأكمل "إيهاب جلال تواجد معنا حتى أصبح الفريق في منطقة الآمان في الدوري، نشكره على كل ما قدمه لنا في الفترة الماضية، ونقدر كل ما فعله مع الفريق".
واختتم "العلاقة بين المقاصة وإيهاب جلال ستظل محترمة، وسيقود الفريق في الفترة المقبلة علي عاشور بجانب جمال عمر وأحمد حسام".
وتواصل الخليج 365، مع مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، وأشار الى أن إيهاب جلال استقال بسبب مستحقاته المتأخرة لدى النادي وكذلك حمد إبراهيم المدرب العام.
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