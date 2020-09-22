خاص.. استدعاء جيرالدو لمعسكر أنجولا المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد هشام بن صالح، وكيل الدولي الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح النادي الأهلي، أنه تم استدعاء اللاعب للمعسكر المقبل لمنتخب بلاده.
وقال بن صالح، في تصريحات خاصة ليلا كورة: "تم استدعاء جيرالدو لمعسكر المنتخب الأنجولي المقبل خلال فترة التوقف في شهر أكتوبر".
وأضاف: "قام الاتحاد الأنجولي لكرة القدم بإخطار جيرالدو بالأمر بشكل رسمي".
يأتي هذا في الوقت الذي غاب فيه جيرالدو عن قائمة الأهلي التي تم استدعائها لمواجهة نادي مصر غدا الأربعاء في الدوري الممتاز.
يُذكر أن بطل الدوري سيواجه الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري إفريقيا يوم 17 أكتوبر المقبل، على أن يخوض بعدها لقاء الذهاب في مصر.
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