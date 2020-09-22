محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تصوير- فريد قطب:
خطف المدرب رضا غبد العال، المدير الفني لفريق طنطا، الأضواء قبل مواجهة فريقه بالدوري في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري we المصري.
والتف عدد كبير من المصورين المتواجدين في ملعب القاهرة لتغطية أحداق اللقاء، حول المدرب رضا عبد العال، لالتقاط له عددا من الصور الاستثنائية.
ورصد مصور الخليج 365 المتواجد في ملعب المباراة تحركات المدرب رضا عبد العال، ليظهر الأخير مرتديات "الكمامة" الطبية بشكل غريب، حيث وضعها على عينه بدلا من الأنف.
وظهر عبد العال في لقطة أخرى يغازل عدسات الكاميرا قبل مواجهة فريقه امام طنطا، ليشير بعدها للحضور في ملعب اللقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رضا عبد العال يخطف الأضواء قبل مواجهة الزمالك وطنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.