بالصور.. رضا عبد العال يخطف الأضواء قبل مواجهة الزمالك وطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تصوير- فريد قطب:

خطف المدرب رضا غبد العال، المدير الفني لفريق طنطا، الأضواء قبل مواجهة فريقه بالدوري في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري we المصري.

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والتف عدد كبير من المصورين المتواجدين في ملعب القاهرة لتغطية أحداق اللقاء، حول المدرب رضا عبد العال، لالتقاط له عددا من الصور الاستثنائية.

ورصد مصور الخليج 365 المتواجد في ملعب المباراة تحركات المدرب رضا عبد العال، ليظهر الأخير مرتديات "الكمامة" الطبية بشكل غريب، حيث وضعها على عينه بدلا من الأنف.

وظهر عبد العال في لقطة أخرى يغازل عدسات الكاميرا قبل مواجهة فريقه امام طنطا، ليشير بعدها للحضور في ملعب اللقاء.