محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام: توجت سيدات الأهلي ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة بعد التغلب علي الصيد بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط بالمباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم علي صالة الشرقية للدخان. وشهدت المباراة النهائية لكأس مصر للكرة الطائرة حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لمؤازرة سيدات فريق الكرة الطائرة بالنادي، اللاتي توجن بالبطولة. Advertisements وحسمت سيدات الأهلي المباراة بثلاثة اشواط نظيفة وجاءت نتائج الأشواط كالتالي ( 25-18 و 25-20 و25-13). ويعد هذا اللقب هو رقم 17 علي التوالي لسيدات الأهلي للكرة الطائرة ورقم 31 في تاريخ النادي بالمسابقة المحلية. وبعد حصدهن لكأس مصر، تجمع سيدات الأهلي بالثنائية المحلية بعد فوزهن قبل ذلك ببطولة الدوري.

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الـ17 على التوالي.. سيدات الأهلي بطلات لكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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