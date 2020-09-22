الزمالك يضرب طنطا بثلاثية وينفرد بالوصافة

تغلب فريق الزمالك على نظيره طنطا بثلاثة اهداف مقابل هدف، بستاد القاهرة ضمن الجولة الـ29 لللدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية الزمالك محمود علاء احدهما بضربة رأس والثاني من ركلة جزاء في الدقيقتين 2 و70 والبديل امام عاشور في الدقيقة 95.

بينما سجل هدف طنطا محمود مسعود بضربة رأس من ضربة ركنية في الدقيقة 90، وأهدر علاء ركلة جزاء في الشوط الأول تصدى لها الحارس الطنطاوي محمد اشرف

وكان الحكم احمد العدوى قد احتسب ضربتي جزاء بواقع ركلة جزاء في كل شوط وتراجع عنهما بعد العودة الى تقنية " الفار".

ارتفع رصيد الزمالك الى 58 نقطة منفردا بالمركز الثاني بينما تجمد رصيد طنطا عند 18 نقطة محتلا المركز الأخير في جدول الدوري.

الشوط الاول

بدأ الزمالك اللقاء مهاجما ونجح اوباما في التسديد مبكرا بعيدا عن التهديف.

عاب الزمالك العشوائية في الاداء وفي الوصول الى المرمى وهو الشباك رغم السيطرة على مجريات اللقاء رغم تشكيل المرتدات خطورة على مرمى ابوجبل.

وكانت اخطر فرص الفريق الطنطاوي مرتدة سريعة لمحمود مسعود داخل منطقة الجزاء يتباطئ وتضيع الفرصة.

استمرت المحاولات البيضاء على مرمى محمد أشرف دون خطورة حقيقية ومن بينها

عرضية من احمد سيد يقابلها برأسه في وضع غير جيد بعيدا عن التهديف وقبلها خطأ دفاعي تصل لمصطفى محمد ويتسرع ويشتت الدفاع الطتطاوي.

يرد طنطا ويسدد احمد الالفي في يد الحارس ابوجبل واخرى لأوباما في يد ايضا الحارس محمد اشرف.

في الدقيقة 41 يلغي الحكم احمد العدوي ركلة جزاء بعد احتسابها على خلفية تسديدة قوية لطارق حامد تضرب الكرة بركبة وساق حسام غالي ويؤكد الفار عدم صحتها.!

يضغط الزمالك ويسدد اسلام جابر وترتد مرة أخرى وبيسراه يبعد بصعوبة الحارس محمد اشرف.

ضربة جزاء ضائعة

في الدقيقة 94 ومن عرضية يقابلها مصطفى محمد برأسه تضرب في يد المدافع سليمان عبد ربه ويحتكم العدوي للفار الذى أيد صحة ركلة الجزاء، يتصدى للركلة محمود علاء ويسدد قوية يبعد الحارس بسبب عشوائية التسديد.!

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الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط الثاني مهاجما ومن أول ركنية يقابلها محمود علاء برأسه داخل المرمى مسجلا هدف التقدم.

يدفع رضا عبد العال بأحمد الشناوي بدلا من حسام غالي بعد

خروج صافي في الشوط الأول والدفع بالونش.

في المقابل لعب بن شرقي مكان كاسونجو ويضغط طنطا بقوة على غير المتوقع ويمسك ابو جبل على مرتين من تسديدة احمد الشناوي ومن حظ حظ ابو جبل ان ضربت بعد سقوطها الكرة في القائم وردت له.!

وينقذ محمود علاء كرة خطره امام هشام شعبان في حلق المرمى ويحول الكرة الى الركنية،ويلعب أسامة فيصل بدلا من مصطفى محمد.

ضربة جزاء ثانية..وهدف

في الدقيقة 70 ومن دربكة داخل منطقة الجزاء يعرقل مدافع طنطا اسلام جابر يتصدى للضربة محمود علاء ويضع هذه المرة الكرة بإتقان زاحفة على يمين الحارس اشرف الذى ارتمي يسارا مسجلا الهدف الثاني للزمالك والثاني له ايضا.

في الدقيقة 77 يحتسب العدوى ركلة جزاء لعرقلة احمد سيد زيزو رغم ان العرقلة من خارج منطقة الجزاء ويشير الفار الى أن العرقلة من خارج منطقة الجزاء ويحتسبها ضربة حرة خارج المنطقة.

يتراجع فريق طنطا ويمرر زيزو داخل المنطقة لأسامة فيصل يهدر بغرابة ويضع الكرة بعيدا عن المرمى.

مع الدقائق الأخيرة يضغط طنطا مع وجود ثغرات دفاعية وينقذ ابوجبل من تسديدة

هدف طنطاوي

وفي الدقيقة 90 ومن ضربة ركنية يسجل محمود مسعود من الوضع راقدا في أقصى الزاوية اليسرى مسجلا هدفا لطنطا.

بعد الهدف كاد يسجل كريم بامبو بعد مراوغة المدافع وينقذ الحارس بصعوبة.

هدف ثالث

في الدقيقة 95 ومن ضربة حرة يمرر بن شرقي لامام عاشور ينفرد ويضع الكرة على يسار الحارس مسجلا الهدف الثالث.