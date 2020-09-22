شاهد.. الطفل المُعتدي عليه من لاعب دجلة يحكي تفاصيل ما حدث

أكد الطفل عمر عبد الناصر محمد، المُعتدى عليه من اللاعب محمد هلال لاعب وادي دجلة، عن الواقعة التي حدثت بالأمس وأبدى إندهاشة بسبب تصرف اللاعب.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن"أنه خلالإحدي الكرات في المباراة أرسل الكرة للاعب دجلة أرضيا وذهب لجلب الكرة الأخري، وفوجيء بتعدي اللاعب عليه لأنه كان يريد أن تكون الكرة في اليد مباشرة".
وأكمل"تحدث معي اللاعب بعد المباراة وقدم لي الإعتذار ولكنني حزين بسبب ماحدث، وعندما ذهبت لأداء التدريبات اليوم كنت حزين للغاية بسبب ماحدث، وهو قام بالتعدي أمام شاشات التليفزيون".
واختتم"أريد أن يظهر هلال علي شاشات التليفزيون ويقدم الإعتذار، لأنني لن أقبل إلا بهذا الأمر".
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