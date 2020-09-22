بكري سليم: محمد إبراهيم لم يعلن رغبتة حتى الأن.. ورحيل إيهاب جلال خاطيء

أكد بكري سليم المدير التنفيذي لفريق مصر المقاصة، أن محمد إبراهيم لاعب الفريق لم يوقع لأي فريق حتي الأن سواء داخل مصر أو خارجها، وإدارة الفريق تتعامل فقط مع وكيل اللاعب من أجل معرفة العروض الصحيحة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن" لا يوجد حتي الأن مفاوضات رسمية مع الأهلي أو

الزمالك وعلاقة إدارة الفريق مع جميع الفرق متساوي للغاية ويوجد إحترام متبادل بين الجميع، وكان هناك فقط حديث خلال لقاء الأهلي والمقاصة بين إدارة الفريقين وتم الحديث علي إمكانيات محمد إبراهيم لاعب الفريق".

وأكمل"محمد إبراهيم لم يصرح حتي الأن عن وجهتة

المقبلة، وسيتم النظر لرغبة اللاعب والعرض المالي المناسب للفريق، ورغبة اللاعب لا يمكن التحدث عنها حاليا، وبخصوص رحيل إيهاب جلال عن الفريق كان كالصاعقة".

وأختتم"ليس لدي تعليق علي رحيل إيهاب جلال، وكان لابد أن يرحل بطريقة مناسبة لأن إدارة المقاصة هي ساهمت في صناعة إسم إيهاب جلال، ونظرا للعلاقة الطيبة بين المدرب ورئيس النادي، كان لابد أن يقدم إستقالتة لرئيس النادي، ولكن ما فعله خاطئ للغاية".