محمود علاء يعوض ركلة الجزاء المهدرة بهدف الزمالك الأول في طنطا

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في افتتاح التسجيل أمام طنطا، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.
سجل الهدف محمود علاء من رأسية رائعة في الدقيقة 55، ليعوض ركلة الجزاء التي أهدرها في نهاية الشوطالأول، بعد أن تصدى لها محمد أشرف حارس طنطا ببراعة.
وجاء تشكيل الزمالك أمام طنطا :
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد عيد
خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، أحمد سيدزيزو، كاسونجو كابونجو
خط الهجوم: مصطفى محمد
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم جنش، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، محمد حسن، محمد عبدالغني، أسامة فيصل، مصطفى فتحي، كريم بامبو، عمر السعيد
تشكيل طنطا أمام الزمالك :
حراسة المرمي: محمد أشرف
حط الدفاع: إيهاب سمير، سليمان عبدربه، محمود مسعود، أحمد صافي.
خط الوسط: مصطفي أمين، حسام غالي، حامد حمدان، أحمد الألفي، أحمد فهمي.
خط الهجوم: هشام شعبان
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