شاهد.. لقطة الموسم.. رضا عبدالعال يلطم على وجهه في مباراة الزمالك وطنطا

في مشهد طريف من مواقف رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طنطا، ظهر المدرب أمام عدسات الكاميرا من مباراة فريقه أمام الزمالك، وهو يعترض بطريقة كوميدية على قرار الحكم باللجوء إلى الفار لاحتساب ركلة جزاء ضد فريقه من عدمه.

وظهر رضا عبدالعال يلطم على وجهه مبتسمًا بعد أن ألغى الحكم ركلة الجزاء التي

احتسبها للزمالك، عقب اللجوء إلى تقنية الفار لحسم القرار، بعد سدد طارق حامد الكرة وارتطمت بأحد لاعبي طنطا داخل منطقة الجزاء.

وجاء تشكيل الزمالك أمام طنطا :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، كاسونجو كابونجو

خط الهجوم: مصطفى محمد

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ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم جنش، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، محمد حسن، محمد عبدالغني، أسامة فيصل، مصطفى فتحي، كريم بامبو، عمر السعيد

تشكيل طنطا أمام الزمالك :

حراسة المرمي: محمد أشرف

حط الدفاع: إيهاب سمير، سليمان عبدربه، محمود مسعود، أحمد صافي.

خط الوسط: مصطفي أمين، حسام غالي، حامد حمدان، أحمد الألفي، أحمد فهمي.

خط الهجوم: هشام شعبان