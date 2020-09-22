شوط سلبي بين الزمالك وطنطا.. وعلاء يهدر ركلة جزاء

حسم التعادل السلبي الشوط الأ ول من لقاء الزمالك وطنطا بستاد القاهرة ضمن الجولة الـ29 للدوري الممتاز.

جاء الشوط متوسط المستوى ،وتراجع الحكم احمد العدوي في احتساب ركلة جزاء للزمالك قبل نهاية الشوط بأربع دقائق بعد الإحتكام الى "الفار" قبل أن يحتسب ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 94 ويؤكدها الفار، لكن أهدرها محمود علاء حيث تصدى ببسالة للضربة الحارس الطنطاوي محمد أشرف محتفظا بشباكه نظيفة.

الشوط الاول

بدأ الزمالك اللقاء مهاجما ونجح أوباما في التسديد مبكرا بعيدا عن التهديف.

عاب الزمالك العشوائية في الاداء وفي الوصول الى المرمى وهو الشباك رغم السيطرة على مجريات اللقاء رغم تشكيل المرتدات خطورة على مرمى ابوجبل.

وكانت اخطر فرص الفريق الطنطاوي مرتدة سريعة لمحمود مسعود داخل منطقة الجزاء يتباطئ وتضيع الفرصة.

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استمرت المحاولات البيضاء على مرمى محمد أشرف دون خطورة حقيقية ومن بينها عرضية من احمد سيد يقابلها برأسه في وضع غير جيد بعيدا عن التهديف وقبلها خطأ دفاعي تصل لمصطفى محمد ويتسرع

ويشتت الدفاع الطتطاوي.

يرد طنطا ويسدد احمد الالفي في يد الحارس ابوجبل واخرى لأوباما في يد ايضا الحارس محمد اشرف.

في الدقيقة 41 يلغي الحكم احمد العدوي ركلة جزاء بعد احتسابها على خلفية تسديدة قوية لطارق حامد تضرب الكرة بركبة وساق حسام غالي ويؤكد الفار عدم صحتها.!

يضغط الزمالك ويسدد اسلام جابر وترتد مرة أخرى وبيسراه يبعد بصعوبة الحارس محمد اشرف.

ضربة جزاء ضائعة

في الدقيقة 94 ومن عرضية يقابلها مصطفى محمد برأسه تضرب في يد المدافع سليمان عبد ربه ويحتكم العدوي للفار الذى أيد صحة ركلة الجزاء، يتصدى للركلة محمود علاء ويسدد قوية يبعد الحارس بسبب عشوائية التسديد.!