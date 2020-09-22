محمود علاء يهدر ركلة جزاء لـ الزمالك أمام طنطا

فشل محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في افتتاح التهديف أمام طنطا، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأهدر محمود علاء مدافع الزمالك فرصة تسجيل أول أهداف اللقاء بعد أن تقدم لتنفيذ ركلة جزاء

فريقه الأبيض، في الدقيقة 47 لكن محمد أشرف حارس طنطا نجح في التصدي لها ببراعة.

وجاء تشكيل الزمالك أمام طنطا :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف

أوباما، أحمد سيد زيزو، كاسونجو كابونجو

خط الهجوم: مصطفى محمد

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ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : محمود عبد الرحيم جنش، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، محمد حسن، محمد عبدالغني، أسامة فيصل، مصطفى فتحي، كريم بامبو، عمر السعيد

تشكيل طنطا أمام الزمالك :

حراسة المرمي: محمد أشرف

حط الدفاع: إيهاب سمير، سليمان عبدربه، محمود مسعود، أحمد صافي.

خط الوسط: مصطفي أمين، حسام غالي، حامد حمدان، أحمد الألفي، أحمد فهمي.

خط الهجوم: هشام شعبان