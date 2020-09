كورة أون مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليوتن تاون بث مباشر

يقدم لكم موقع الوفد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليوتن تاون بث مباشر 22-09-2020 الرابطة الإنجليزية لكرة القدم ، يستضيف معلب : كينلورث رود (أرضية ليوتن تاون) . مباراة مانشستر يونايتد وليوتن تاون ،حيث يستضيف ليوتن تاون نظيره فريق مانشستر يوناتيد اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020 على الأراضي الانجليزية ، وتُقام مباراة مانشستر يونايتد وليوتن تاون في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الانجليزية لكرة القدم ،وتقام المباراة مانشستر يونايتد وليوتن تاون في تمام الساعه 10:15 بتوقيت السعودية.

The new kora-Shot site offers you to watch the Manchester United and Luton Town match broadcast live 09-22-2020 English Football Association, hosting a stadium:

Kinlworth Road (Luton Town floor). Manchester United and Luton Town match, where Luton Town will host its Manchester United team today, Tuesday, September 22, 2020, on English soil, and the Manchester United and Luton Town match will be held within the framework of the third round of the English Football League Cup, and the match will be held at Manchester United and Luton Town at 10 : 15 Saudi time.

ليوتن تاون Vs مانشستر يونايتد .

البطولة : كأس الرابطة الإنجليزية (الدور الثالث).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : كينلورث رود (أرضية ليوتن تاون) .

المعلق : لم يحدد بعد .

موعد المباراة :

10:15 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:15 مساءاً بتوقيت مصر .

10:15 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:15 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:15 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:15 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:15 مساءاً بتوقيت العراق .

9:15 مساءاً بتوقيت السودان .

10:15 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:15 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:15 مساءاً بتوقيت تونس .

8:15 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:15 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:15 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:15 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:15 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:15 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:15 مساءاً بتوقيت قطر.

7:15 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:15 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:15 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

