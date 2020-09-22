الزمالك يستعيد توازنه في وصافة الدوري المصري بهزيمة المضحك “رضا عبد العال”

استعاد الزمالك توازنه فى وصافة الدوري المصري عقب تغلبه على طنطا بنتيجة 3-1، ضمن احدي مباريات اليوم الثلاثاء، بالجولة الـ29.

نُقلت مباراة “الزمالك وطنطا” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “حاتم بطيشة”، وانطلقت المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد خسر امام فريق “أسوان” في الجولة الماضية بهدف نظيف، وسعي إلى تحقيق الفوز على “طنطا” من أجل المحافظة على المركز الثاني لضمان التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

وسجل أهداف الزمالك محمود علاء في الدقيقتين 47 و 71،من ركلة جزاء، وإمام عاشور في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل محمود مسعود هدف طنطا الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وأهدر علاء ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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ورفع الزمالك رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني، قبل خصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم لغيابه عن مواجهة الأهلي في شباط/فبراير الماضي، وتوقف رصيد طنطا عند 18 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير، ليقترب بقوة من الهبوط.

وهذه هي المباراة الثانية لطارق يحيى، الذي يتولى تدريب الفريق بشكل مؤقت بعد أن فسخ الفرنسي باتريس كارتيرون عقده مع الفريق، حيث خسر يحيى مباراته الأولى أمام أسوان بهدف نظيف.

فيما تعد هذه هي المباراة الأولى لرضا عبد العال الذي تولى تدريب طنطا خلفا لأيمن المزين، الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق في وقت سابق.

واثار “رضا عبد العال” ضحك وسخرية وسائل التواصل الاجتماعي، وكان لقطة اليوم بامتياز بعدما أقام مؤتمرًا صحفيًا في وسط الملعب قبل بدء المباراة.

يذكر أن الاهلي توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه عقب خسارة الزمالك أمام أسوان يوم الجمعة الماضي.

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