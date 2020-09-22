لقطة اليوم | رضا عبد العال يطبق مفاهيم البريميرليج بإقامة مؤتمر صحفي قبل المباراة

خطف مدرب فريق طنطا “ الأضواء قبل انطلاق لقاء الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، الذي يقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ29 من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020.

وقام رضا عبدالعال بالإدلاء ببعض التصريحات للصحفيين قبيل انطلاق المباراة، وحرص على إلتقاط الصور التذكارية وما إلى غير ذلك من لقطات مثيرة للجدل وحركات كوميدية، نالت إعجاب الكثيرين من الحاضرين في اللقاء، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المعروف أن اللقاءات الصحفية للمدربين قبل بداية المباريات، أمر اعتيادي في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، لا سيما الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” لكن في حدود وبشروط معينة، وليس كما فعل رضا عبد العال.

ويتحدث المدير الفني في الدوري الإنجليزي لمدة 5 دقائق تقريبًا قبل بدء المباراة ببضع دقائق مع إحدى القنوات الناقلة لمباريات المسابقة مثل سكاي سبورتس، ومن خلفه لوحة ضخمة مطبوع عليها شعارات جميع الشركات المُعلنة للمسابقة، دون حضور أي كاتب صحفي من صحف أو مواقع رياضية.

Advertisements

وأراد نجم الأهلي والزمالك السابق السير على خطى الدوري الإنجليزي الممتاز، فخرج المشهد بهذه الصورة الكوميدية غير المسبوقة بالنسبة لمتابعي الدوري المصري الممتاز.

وكانت عدسات المصورين قد إلتقطت عدة صور لمدرب نادي طنطا، مرتديا الـ “الكمامة” على عينيه، ومن ثم حملها بين يديه والتلويح بها أثناء شرحه لبعض الأمور أمام الصحفيين في ذلك المؤتمر التاريخي الذي لن يُنسى.

وفي إطار مداعبة رضا عبدالعال للكاميرات، قال لأحد المصورين: “صوروني وأنا لابس الكمامة”، وبالفعل إلتقطوا له عدة صور كوميدية نالت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك” قبل بداية الشوط الأول من المباراة.

شاهد الصور