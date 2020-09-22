رياضة | إلغاء مباراة توتنهام وليتون أورينت بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر إلغاء مباراة توتنهام وليتون أورينت بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تأجيل مباراة توتنهام هوتسبير ضد وليتون أورينت، والتي كان ستجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بسبب إصابة عدد من لاعبي الأخير بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أورينت الإثنين أن بعض لاعبيه أصيبوا بفيروس كورونا، وقرر إغلاق ملعبه براير جروب وملعب التدريب حتى إشعار اخر.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي إنها "بانتظار نتيجة مناقشات بين النادي ووزارة الصحة الإنجليزية قبل اتخاذ أي قرار".

وأبلغ أورينت أيضاً أندية مانسفيلد تاون وبليموث أرجايل وأولدهام أتلتيك، ثلاثة بين أحدث منافسيه، قبل إعلان هذه المعلومات.