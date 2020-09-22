رياضة | زيدان ينتقد قرار رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان ينتقد قرار رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد زيدان نجم بوروسيا دورتموند الألماني منتخب مصر السابق، أنه كان يتمنى أن يرحل رمضان صبحي للاحتراف الخارجي بدلًا من الانتقال إلى بيراميدز.

وقال زيدان في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "انتقاله من الأهلي إلى بيراميدز، خطوة صعبة التقييم، لأن كل لاعب يرى الأمور من وجهة نظره الشخصية".

وأضاف:"عودة رمضان صبحي إلى مصر من الأساس كان قرار خاطئ، لأنه كان الهدف الأساسي بالنسبة له كان الاحتراف الأوروبي".

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وفي سياق أخر، قال نم الفراعنة السابق أن الجيل الحالي يضم لاعبين مواهب جيدة، لكنه تعرض للظلم بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها الرياضة المصرية على مدار السنوات الماضية.

وأوضح : "في 2006-2010 كان هناك استقرار جيد في الكرة المصرية، وكان الدوري قوي، الجيل الحالي تعرض للظلم بسبب الأزمات العديدة وغياب الجماهير، ثم أزمة الكورونا، كل سنة يحدث أزمة جديدة في الرياضة المصرية".

وتابع: " اللاعبين يتأثرون بكل تلك الأحداث، وهي سبب التراجع الكبير في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، الجماهير عرفت الجيل السابق بسبب البطولات التي تم تحقيقها في عهد الكابتن حسن شحاتة".