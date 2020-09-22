رياضة | رسميًا.. الأهلي بطلًا لكأس مصر للكرة الطائرة سيدات على حساب الصيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الأهلي بطلًا لكأس مصر للكرة الطائرة سيدات على حساب الصيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع فريق السيدات لكرة الطائرة بالنادي الأهلي أن يفوز على نظيره فريق السيدات بنادي الصيد بنتبجة 3-0 اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس مصر.

وحسم النادي الأهلي فوزه على الصيد بعدما تمكن من تحقق الفوز في الأشواط الثلاثة من مباراة اليوم بنهائي كأس مصر.

وحقق الأهلي الفوز في الشوط الأول من المباراة على نظيره الصيد بنتيجة 25/20.

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بينما فاز سيدات القلعة الحمراء في الشوط الثاني بنتيجة أكبر وهي 25/18.

وحسم سيدات الأهلي المباراة بفوزهن على نظيرهم الصيد في الشوط الثالث بنتيجة 25-13.

وبهذه النتيجة يكون فريق السيدات بالنادي الأهلي قد حسم فوزه بلقب كأس مصر لهذا الموسم على حساب نظيره نادي الصيد بعد الفوز في مباراة النهائي اليوم.