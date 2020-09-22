رياضة | رئيس الاتحاد الألماني يكشف أمور جديدة في قضية مونديال 2006

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد الألماني يكشف أمور جديدة في قضية مونديال 2006 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع الاتحاد الألماني لكرة القدم أن تكون لديه رؤية واضحة جديدة في القضية المتعلقة باستضافة ألمانيا لكأس العالم 2006، وفقا لرئيس الاتحاد فريتز كيلر.

وقال كيلر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"سيكون هناك شيئا جديدا. ولكننا نواصل مناشدة أي شخص يمكنه المساهمة بشيء ما، للمشاركة في التوضيح".

وأضاف إنه حان الوقت " لإزالة آخر ظل من هذا العام 2006،هذه المنارة لكرة القدم الألمانية. كلنا نأمل أن ننجح. ووفقا لما قيل نحن قريبون للغاية".

وتتعلق القضية بمدفوعات بقيمة 7ر6 مليون يورو (9ر7 مليون دولار) تلقاها فرانز بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة للمونديال من روبرت لويس دريفوس، رئيس شركة "أديداس" السابق في 2002، وهي الأموال التي وصلت في النهاية لحساب يتحكم فيه القطري محمد بن همام مسؤول كبير سابق في كرة القدم.

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وعادت النقود مرة أخرى إلى دريفوس في 2005 من حساب الاتحاد الألماني عبر الاتحاد الدولي (فيفا).

ولم يتضح بعد الغرض من هذه المدفوعات.

وأدى الكشف عن القضية لسقوط فولفجانح نيرسباخ رئيس الاتحاد الألماني وقتها، كما أن التحقيق الذي أجراه مكتب الاستشارات القانونية "فرش فيلدز" لم يتمكن من تحقيق رؤية واضحة للقضية.

وانتهى التحقيق السويسري مع نيرسباخ ومسؤولين كبار في الاتحاد مطلع هذا العام بسبب قانون التقادم.

وقال كيلر إن هناك أخطأ كبيرة ارتكبت في الماضي، وأفادت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" مؤخرا أن خبراء الطب الشرعي من هيئة تحقيق في برلين عُهد إليهم بهذه القضية.