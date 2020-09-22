رياضة | الدخان يتعادل مع بشتيل استعدادا للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الدخان يتعادل مع بشتيل استعدادا للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الشرقية للدخان مع فريق مركز شباب بشتيل، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدخان، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف دوري القسم الثالث، فى العاشر من الشهر المقبل.

شهدت المباراة اهدار العديد من الفرص من جانب الفريقين، وسيطر لاعبي الدخان على اغلب فترات المباراة.

ويتصدر الدخان المجموعة الخامسة برصيد 59 نقطة، بينما يحتل بشتيل المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

ويستعد الدخان لمواجهة القومي على ملعبه، ويواجه بشتيل فريق العياط على ملعبه، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة.