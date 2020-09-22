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رياضة | بيراميدز يضع شرطًا وحيدًا لانتقال نجمه إلى الزمالك

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يضع شرطًا وحيدًا لانتقال نجمه إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسؤولو بيراميدز، شرطا من أجل السماح بانتقال نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

انتقال نبيل عماد دونجا إلى الزمالك

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رهن مسئولو نادى بيراميدز، رحيل نبيل عماد دونجا نجم وسط الفريق الكروى الأول، بالتعاقد مع لاعب بديل سوبر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأبدى نبيل عماد دونجا، رغبته فى الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الجدير بالذكر أن نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي بنادي بيراميدز، قد وقع على عقود انتقاله إلى الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة.

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